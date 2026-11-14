Поиск

Вьетнамский авиаперевозчик запустил рейсы Москва-Фукуок

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вьетнамская авиакомпания Sun PhuQuoc Airways совместно с туроператором Anex запустила рейсы Москва (аэропорт "Шереметьево") - Фукуок.

Первый рейс выполнен в субботу со 100%-й загрузкой, сообщила пресс-служба "Шереметьево". Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в течение всего зимнего сезона 2026/27 года (действует до конца марта - ИФ). В 2027 году частота может быть увеличена до шести раз в неделю.

На маршруте задействован Airbus A330 вместимостью 247 пассажиров. На борту доступны эконом, премиум эконом и бизнес-класс. Время в пути из Москвы составляет 9 часов 45 минут, обратный перелет занимает 10 часов 55 минут.

По данным сайта "Шереметьево", в текущем зимнем расписании аэропорт обслуживает рейсы в Фукуок российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Nordwind. Эти же компании, а также VietJet Air летают в Нячанг. Рейсы в столицу Вьетнама - Ханой выполняет Vietnam Airlines, в Хошимин - "Аэрофлот".

Вьетнам Москва Фукуок Шереметьево Sun PhuQuoc Airways
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вьетнамский авиаперевозчик запустил рейсы Москва-Фукуок

Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

Запущенные с Восточного частные спутники выведены на орбиту

Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

 Минцифры сообщило о договоренности сотовых операторов и крупнейших банков о маркировке звонков

Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек)

Российские военные за ночь сбили 29 украинских дронов

 Российские военные за ночь сбили 29 украинских дронов

Группировка войск "Восток" сообщила о продвижении вглубь обороны ВСУ в зоне СВО

 Группировка войск "Восток" сообщила о продвижении вглубь обороны ВСУ в зоне СВО

Минприроды ввело максимальный норматив изъятия медведей для регионов

В России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек

 В России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12974 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов