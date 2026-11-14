Вьетнамский авиаперевозчик запустил рейсы Москва-Фукуок

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вьетнамская авиакомпания Sun PhuQuoc Airways совместно с туроператором Anex запустила рейсы Москва (аэропорт "Шереметьево") - Фукуок.

Первый рейс выполнен в субботу со 100%-й загрузкой, сообщила пресс-служба "Шереметьево". Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в течение всего зимнего сезона 2026/27 года (действует до конца марта - ИФ). В 2027 году частота может быть увеличена до шести раз в неделю.

На маршруте задействован Airbus A330 вместимостью 247 пассажиров. На борту доступны эконом, премиум эконом и бизнес-класс. Время в пути из Москвы составляет 9 часов 45 минут, обратный перелет занимает 10 часов 55 минут.

По данным сайта "Шереметьево", в текущем зимнем расписании аэропорт обслуживает рейсы в Фукуок российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Nordwind. Эти же компании, а также VietJet Air летают в Нячанг. Рейсы в столицу Вьетнама - Ханой выполняет Vietnam Airlines, в Хошимин - "Аэрофлот".