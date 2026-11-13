Бывший советник экс-премьера Украины Азарова пострадал при взрыве авто в Москве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил ранения в пятницу при взрыве автомобиля в Москве, расследуется дело о покушении на убийство, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный - бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова. Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Max-канале СКР в пятницу.

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, п.п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)".

"Проводится комплекс необходимых следственных действий. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - добавили в СКР.

Ранее в ведомстве сообщили о взрыве автомобиля в Москве на улице Кировоградской.