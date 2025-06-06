Движение в центре, на западе и северо-востоке Москвы открыто после временных ограничений

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения в центре, на западе и северо-востоке Москвы сняты, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Ранее сообщалось о временном закрытии проезда для движения транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы.

Кроме того, закрыт вход на станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий московского метрополитена до окончания городских мероприятий.

6 июня отмечается один из двух главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха.