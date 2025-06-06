Жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 9 июня

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в период с 7 по 9 июня включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30°С", - цитируется Бирюков в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

Парковые, лесопарковые и зеленые территории находятся под контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона, ведется усиленное патрулирование. В Новой Москве вблизи озелененных территорий и парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, отмечается в сообщении.