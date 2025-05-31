Июнь в Москве начнется с типично летней погоды

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Комфортная, типичная для лета погода прогнозируется в Москве в первую неделю июня, днём температура будет в диапазоне плюс 19 - плюс 24 градуса; всплеск тепла будет в четверг, когда воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Изменение температурного режима произойдет именно, как ни парадоксально, в период смены дат с весеннего периода на летний. (...) Ночь на субботу еще теплая, плюс 14 - плюс 16 градусов, в центре плюс 17 - плюс 19, совершенно теплые июльские ночи. Днём июльская погода - плюс 25 - плюс 27. Вот такая температура примерно на 7 градусов выше нормы. А в воскресенье ночные температуры плюс 11 - плюс 13 градусов, дневные температуры - плюс 21 - плюс 23, и такая температура примерно на 1,5 градуса выше нормы. Это летняя погода, но понижение происходит сразу на 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу прогнозируется более облачная погода по сравнению с прошедшей неделей, что связано с уходом антициклона, который определял погоду в Москве, на восток. В субботу прогнозируется местами кратковременный дождь и гроза, при грозе усиления ветра до 15 м/с.

В воскресенье "в связи с более выраженным отходом антиициклона, впервые за долгое время меняется направление воздушных масс, они будут поступать не с юга, а с запада и северо-запада", что и приведет к понижению температуры, сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, начиная с воскресенья ночные температуры будут от плюс 9 до плюс 14 градусов до среды включительно. Дневные температуры - плюс 19 - плюс 24 градуса. "Такая температура - около нормы и 1 градус выше. Лето начинается с типично летней погоды. То есть, вполне комфортная, спокойная летняя погода в течение следующей недели", - отметил Вильфанд.

В четверг, по прогнозам, произойдет "небольшой всплеск тепла", днем воздух прогреется до плюс 23 - плюс 28 градусов, затем температура вернется ночью к плюс 10 - плюс 15, а днём - к плюс 21 - плюс 26. Такой она сохранится до конца следующей недели.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что погода на следующей неделе будет облачная, местами прогнозируется кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается.