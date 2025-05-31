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Июнь в Москве начнется с типично летней погоды

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Комфортная, типичная для лета погода прогнозируется в Москве в первую неделю июня, днём температура будет в диапазоне плюс 19 - плюс 24 градуса; всплеск тепла будет в четверг, когда воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Изменение температурного режима произойдет именно, как ни парадоксально, в период смены дат с весеннего периода на летний. (...) Ночь на субботу еще теплая, плюс 14 - плюс 16 градусов, в центре плюс 17 - плюс 19, совершенно теплые июльские ночи. Днём июльская погода - плюс 25 - плюс 27. Вот такая температура примерно на 7 градусов выше нормы. А в воскресенье ночные температуры плюс 11 - плюс 13 градусов, дневные температуры - плюс 21 - плюс 23, и такая температура примерно на 1,5 градуса выше нормы. Это летняя погода, но понижение происходит сразу на 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу прогнозируется более облачная погода по сравнению с прошедшей неделей, что связано с уходом антициклона, который определял погоду в Москве, на восток. В субботу прогнозируется местами кратковременный дождь и гроза, при грозе усиления ветра до 15 м/с.

В воскресенье "в связи с более выраженным отходом антиициклона, впервые за долгое время меняется направление воздушных масс, они будут поступать не с юга, а с запада и северо-запада", что и приведет к понижению температуры, сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, начиная с воскресенья ночные температуры будут от плюс 9 до плюс 14 градусов до среды включительно. Дневные температуры - плюс 19 - плюс 24 градуса. "Такая температура - около нормы и 1 градус выше. Лето начинается с типично летней погоды. То есть, вполне комфортная, спокойная летняя погода в течение следующей недели", - отметил Вильфанд.

В четверг, по прогнозам, произойдет "небольшой всплеск тепла", днем воздух прогреется до плюс 23 - плюс 28 градусов, затем температура вернется ночью к плюс 10 - плюс 15, а днём - к плюс 21 - плюс 26. Такой она сохранится до конца следующей недели.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что погода на следующей неделе будет облачная, местами прогнозируется кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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