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Силами ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали один БПЛА на подлёте к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее о сбитых в ночь на воскресенье БПЛА сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. В результате падения обломков два человека пострадали, произошло возгорание на новомосковском "Азоте".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Собянин Москва
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