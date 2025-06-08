Силами ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали один БПЛА на подлёте к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее о сбитых в ночь на воскресенье БПЛА сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. В результате падения обломков два человека пострадали, произошло возгорание на новомосковском "Азоте".