В Тульской области в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Тульской области, в результате падения обломков два человека пострадали, произошло возгорание на новомосковском "Азоте", сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения "Природа"", - написал Миляев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности.