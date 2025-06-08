Росавиация сообщила о работе "Внуково" по фактической погоде из-за грозы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" в связи с грозой принимает и отправляет самолеты по фактической погоде, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По данным на 18:15, командиры трех воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (организации воздушного движения - ИФ) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в московском регионе на фоне непогоды", - говорится в сообщении.