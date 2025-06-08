Что произошло за день: воскресенье, 8 июня

Российские военные заявили о выходе на западную границу ДНР, Трамп обвинил левых радикалов в беспорядках в Лос-Анджелесе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР, сообщило Минобороны РФ. Войска "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР.

- Дональд Трамп обвинил "левых радикалов" в организации беспорядков в Лос-Анджелесе. Они начались на фоне полицейских рейдов против нелегалов, туда были направлены подразделения национальной гвардии.

- Из-за непогоды в Москве четыре воздушных судна, направлявшихся во "Внуково", ушли на запасные аэродромы. По данным Росавиации, к 19:00 аэропорт вернулся к штатной работе.

- Запорожская область была частично обесточена из-за обстрела ВСУ. Специалисты завершили восстановительные работы.

- ВСУ нанесли удар по подстанции "Рыльск" в Курской области, несколько районов региона остались без света, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

- Пожарные вторые сутки тушат пожар на складе в подмосковном Пушкине. Открытое пламя было ликвидировано утром в воскресенье, но продолжается проливка конструкций.

- Один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы произошел около южного полюса Солнца в воскресенье. Специалисты отмечают, что "глобально Солнце продолжает демонстрировать наличие крупных запасов взрывной энергии".

- Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли и защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.