Поиск

В московском метро начали обкатку беспилотного поезда

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Москве беспилотный поезд метро уже начал обкатку без пассажиров, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году мы запустили уже, обкатываем беспилотные поезда метро, пока без пассажиров, на будущий год планируем запустить с пассажирами", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на полях ПМЭФ-2025.

Он напомнил, что в этом году наступает конечная стадия развития беспилотного трамвая - транспорт уже поедет с пассажирами.

Отвечая на вопрос, увидят ли москвичи в ближайшее время беспилотное такси и дроны-доставщики на улицах города, мэр сказал, что "вполне возможно". "Наверное, когда-то это будет - есть большие подвижки, но и есть определённые технологические сложности", - уточнил мэр.

Ранее Собянин сообщал о подготовке к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии московского метро. По его словам, в этом году начнется тестирование системы на современном поезде серии "Москва".

"Искусственный интеллект обеспечит разгон, торможение, а также открытие и закрытие дверей. Во время испытаний в кабине будет находиться машинист для контроля работы системы и обеспечения безопасности", - пояснил мэр.

Он отметил, что "к концу 2026 года планируется подготовить рабочий образец поезда, "способного курсировать в беспилотном режиме с учётом интервалов московского метро - 90 секунд в наиболее актуальные часы на основных линиях".

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву БПЛА

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы

Непогода начнется в Москве в ближайшие часы и сохранится до середины субботы

Москвичей предупредили о возможной грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о возможной грозе и сильном ветре
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России83 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана262 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });