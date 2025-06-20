В московском метро начали обкатку беспилотного поезда

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Москве беспилотный поезд метро уже начал обкатку без пассажиров, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году мы запустили уже, обкатываем беспилотные поезда метро, пока без пассажиров, на будущий год планируем запустить с пассажирами", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на полях ПМЭФ-2025.

Он напомнил, что в этом году наступает конечная стадия развития беспилотного трамвая - транспорт уже поедет с пассажирами.

Отвечая на вопрос, увидят ли москвичи в ближайшее время беспилотное такси и дроны-доставщики на улицах города, мэр сказал, что "вполне возможно". "Наверное, когда-то это будет - есть большие подвижки, но и есть определённые технологические сложности", - уточнил мэр.

Ранее Собянин сообщал о подготовке к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии московского метро. По его словам, в этом году начнется тестирование системы на современном поезде серии "Москва".

"Искусственный интеллект обеспечит разгон, торможение, а также открытие и закрытие дверей. Во время испытаний в кабине будет находиться машинист для контроля работы системы и обеспечения безопасности", - пояснил мэр.

Он отметил, что "к концу 2026 года планируется подготовить рабочий образец поезда, "способного курсировать в беспилотном режиме с учётом интервалов московского метро - 90 секунд в наиболее актуальные часы на основных линиях".