Мэрия Москвы планирует к 2035 году сделать беспилотными 60% поездов метро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московские власти планируют, что к 2035 году около 60% поездов метро в столице станут беспилотными, сообщил на пресс-конференции заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, полноценная тестовая обкатка беспилотного поезда начнется в декабре 2025 года на Большой кольцевой линии с машинистом и без пассажиров.

"Начнем мы испытания в декабре этого года и рассчитываем, что на такую уже финальную часть мы выйдем в конце 2026 года. И здесь наша задача не просто перейти на беспилотное управление, а сделать так, чтобы наши вагоны метро, первое, выполняли то жесткое расписание, которое у нас есть, с его высокой точностью - это больше 99,99%. Второе, чтобы интервал движения 60-90 секунд в час пик тоже соблюдался", - уточнил он.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве беспилотный поезд метро уже начал обкатку без пассажиров.