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В Москве в Скатертном переулке восстановили конюшни с каретным сараем

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвестор восстановил исторические конюшни с каретным сараем ХХ века, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Очередным объектом, который был приведен в порядок благодаря усилиям предпринимателей, стали конюшни с каретным сараем ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Договор аренды объекта был заключен в июне 2022 года. Инвестор выполнил все условия программы и был переведен на льготную ставку аренды из расчета 1 рубль за кв.м в год", - прокомментировал заммэра города Владимир Ефимов.

Объект культурного наследия расположен в Скатертном переулке, дом №4/2, строение 2. Площадь здания превышает 250 кв.м.

Как уточнила руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, инвестор покрасил конюшни по образцу главного дома в серый цвет, отреставрировал фасады, обновил кровлю, а также заменил инженерные сети.

В градостроительном комплексе напомнили, что с 2012 года инвесторы по итогам специализированных торгов могут арендовать ОКН в неудовлетворительном состоянии, с 2013-го - недвижимость для размещения частных школ и детских садов, с 2022-го - здания для гостиниц. При аренде объектов культурного наследия и зданий для открытия образовательных учреждений срок действия договора составляет 49 лет. Для инвесторов, планирующих развивать гостиничный бизнес, - 20 лет.

Владимир Ефимов Москва Екатерина Соловьева Скатертный переулок Тарасовы
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