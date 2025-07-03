В Московском регионе объем ввода складов в I полугодии вырос на 74%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Московском регионе объем ввода качественной складской недвижимости за первое полугодие 2025 года вырос на 74%, сообщает пресс-служба инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

"В I полугодии 2025 года в Московском регионе введено в эксплуатацию 513 тыс. кв.м качественной складской недвижимости в формате big box, что на 74% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. На сегодняшний день этот объем составляет 44% от всего запланированного ввода на 2025 год (...)", - говорится в сообщении.

52% от общего объема ввода пришлось на объекты, построенные в спекулятивном формате, оставшиеся 48% составили проекты формата build-to-suit (BTS) и собственные проекты. По прогнозам экспертов, к концу года доля спекулятивного строительства может достичь 65%, так как часть BTS-объектов может выйти на рынок субаренды, что изменит их изначальную концепцию. Порядка 60% введенных складских помещений сосредоточены на юге Московского региона, 18% - на юго-востоке, 15% - на севере.

"Согласно планам девелоперов, до конца текущего года мы ожидаем завершение строительства еще около 2,1 млн кв.м качественных складских помещений. Таким образом, общий объем ввода по итогам 2025 года может превысить 2,6 млн кв.м, что станет одним из рекордных показателей за последние 10 лет на рынке складской недвижимости Московского региона", - отметил старший директор департамента складской недвижимости Ricci Руслан Готыжев.

