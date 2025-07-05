Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Уничтожен еще один беспилотник, летевший на столицу, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин чуть ранее сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона.

Как сообщалось, утром в субботу ПВО сбили два беспилотника ВСУ над московским регионом.