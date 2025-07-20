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ПВО Минобороны уничтожило 15 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 15 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы.

"Уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Чуть позже он сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 15.

Минобороны Москва
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