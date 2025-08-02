Вход на станцию метро "Бауманская" с 4 августа будут ограничивать по будням утром и при скоплении людей

Там будет проводиться ремонт эскалатора

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Режим работы вестибюля на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменится в будние дни в утренние часы пик и при скоплении пассажиров из-за ремонта эскалатора, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"С 4 августа 2025 года на станции "Бауманская" в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Дептранс просит пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", - пояснили в департаменте.

Согласно инфографике, представленной в сообщении, "Бауманская" будет закрыта на вход с 8:35 до 9:00 и при скоплении людей с 4 августа по будням.