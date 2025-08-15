Поиск

В Москве открыли движение на новом участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В столице открыто движение на новом участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Открыто движение на новом участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам мэра, дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны улучшила транспортную доступность около 480 тыс. жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Снизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Венёвскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Для этого: построили и реконструировали 5,7 км дорог; возвели съезды с основного хода магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на улицы Поляны и Эдварда Грига; сделали три подземных перехода: в районе домов №52 и №42 по улице Поляны, дома №6 по Бартеневской улице, а также один надземный - около ЖК "Белые ночи" на улице Потаповская Роща, сообщил мэр.

Параллельно ведут строительство финального участка - от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь построят и реконструируют 14 км дорог, включая четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов в зоне прохождения новой магистрали, добавил Собянин.

Трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, связывающая пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, - важнейшая часть транспортного каркаса Новой Москвы, а также дублёр юго-западного и южного секторов МКАД, отметил мэр.

"Работы планируем к завершению в 2026 году", - сообщил Собянин.

Москва
