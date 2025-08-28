В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы арестовал Шеравгана Кунджумова, по обвинению в нападении на полицейских, сообщили в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кунджумова Шеравгана Муминджоновича", - сказал представитель суда.

В прокуратуре Москвы сообщили, что "ранее судимому мужчине 1999 года рождения" предъявлено обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

"Вину он признал", - добавили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 27 августа Кунджумов кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник" на Щелковском шоссе. После этого он напал с ножом на полицейских. Его задержали. В СКР в сообщении о его задержании его назвали иностранцем.

Позднее в СК сообщали, что при задержании Кунджумов не имел при себе документов и говорил на иностранном языке.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти",- сообщали в ведомстве.