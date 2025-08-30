В субботу возможны ограничения на станциях метро близ "Лужников"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В субботу на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" возможны временные ограничения входа и выхода пассажиров из-за проведения концерта, сообщает московский департамент транспорта.

"Сегодня на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением концерта. На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед концертом южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа", - говорится в сообщении дептранса в его в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение в районе Лужников в Москве будет временно ограничено 30 августа в связи с проведением концерта в этот день.

В частности, с 8:00 до окончания мероприятия для машин будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Будет перекрыт также участок Проектируемого проезда № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора).

Помимо этого, 30 августа с 00:01 и до завершения концерта на этих же участках дорог запретят парковку.

Кроме того, с 7:45 до конца мероприятия автобусы м5, м6, 220, с249, с263 и с755 не будут заезжать к метро "Спортивная".

По данным из открытых источников, 30 августа в "Лужниках" состоится концерт российского певца и рэпера Егора Крида.