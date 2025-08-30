Поиск

В субботу возможны ограничения на станциях метро близ "Лужников"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В субботу на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" возможны временные ограничения входа и выхода пассажиров из-за проведения концерта, сообщает московский департамент транспорта.

"Сегодня на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением концерта. На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед концертом южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа", - говорится в сообщении дептранса в его в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение в районе Лужников в Москве будет временно ограничено 30 августа в связи с проведением концерта в этот день.

В частности, с 8:00 до окончания мероприятия для машин будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Будет перекрыт также участок Проектируемого проезда № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора).

Помимо этого, 30 августа с 00:01 и до завершения концерта на этих же участках дорог запретят парковку.

Кроме того, с 7:45 до конца мероприятия автобусы м5, м6, 220, с249, с263 и с755 не будут заезжать к метро "Спортивная".

По данным из открытых источников, 30 августа в "Лужниках" состоится концерт российского певца и рэпера Егора Крида.

Москва Лужники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7070 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });