В рождественскую ночь московское метро будет работать до двух ночи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Москвы будет работать дольше в ночь на Рождество, сообщил департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале во вторник.

Работа всех станции метро и МЦК продляется до 02:00, МЦД - до 03:00.

"143 маршрута наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи. Еще 18 ночных маршрутов - в обычном режиме", - отметили в дептрансе.

Парковки в городе до 10 января остаются бесплатными.