Движение на улицах Москвы восстановлено после проведения велофестивалей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в Москве, перекрытое из-за проведения Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва" в День города, восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Основные ограничения движения сняты", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

В департаменте уточнили, про временные перекрытия продолжают действовать на участке Крылатской улицы: от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова.

Ранее сообщалось о временном перекрытии движения на площади перед главным входом ВДНХ, на улицах Крылатская, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, Сергея Эйзенштейна, а также на участках МСД в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области в связи с проведением велогонки и Осеннего велофестиваля.