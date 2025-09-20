Похолодание до плюс 13 ожидается в Москве на следующей неделе

Ночные температуры к концу недели опустятся до плюс 1 градуса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве на следующей неделе после летней погоды в понедельник с температурой до плюс 26 во вторник в столичном регионе прогнозируется похолодание, в среду будет плюс 15, а с четверга - не выше плюс 13, что соответствует нормам октября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу умеренная погода, вполне комфортная, температура плюс 16 - плюс 18 градусов. Это выше нормы примерно на 2-2,5 градуса - теплая погода. А вот дальше начнется период просто летней погоды. В воскресенье Москва окажется в так называемом теплом секторе циклона - переменная облачность, преимущественно без осадков, погоду будет определять воздух с юго-запада, со Средиземного моря", - сказал Вильфанд.

Ночная температура в воскресенье будет до плюс 11 - плюс 13 градусов, днем - от плюс 20 до плюс 22, по области - до плюс 23. Такая температура соответствует середине августа.

"А в понедельник, когда воздушные массы уже будут поступать с юга и юго-запада, будет очень комфортная летняя погода. Ночные температуры уже плюс 13 - плюс 15, а днем плюс 24 - плюс 26 градусов, по области даже до плюс 27. Это июльская погода, она соответствует самому жаркому периоду года - третьей декаде июля. Температура на 6-7 градусов выше нормы. Настоящий всплеск тепла", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Однако затем в Москве начнется похолодание. "И дальше кажется, что вот наступило лето. И это, конечно, неправильное впечатление", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что вторник будет еще теплым днем, температура ночью плюс 11 - плюс 16, днем до плюс 18 - плюс 23 градусов. Однако, днем начнется изменение погоды - Москва окажется между центром циклонического образования с севера и антициклоном с юга, в зоне сходимости теплого воздуха с юго-запада и умеренного - с северо-востока.

"В среду воздушные массы резко поменяют направления, и температура сильно понизится. Ночью плюс 6 - плюс 11, а днем плюс 10 - плюс 15. По сравнению с понедельником температура рухнет сразу на 10 градусов. И при этом она все-таки будет около нормы", - сказал синоптик.

С четверга произойдет повышение давления, а воздушные массы начнут поступать с севера.

"Это приведет к тому, что ночные температуры прогнозируются в диапазоне от плюс 1 до плюс 6 градусов с четверга до воскресенья. А дневные температуры - плюс 8 - плюс 13", - сообщил Вильфанд.

Такой температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса и будет соответствовать погоде первой декады октября.