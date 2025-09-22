Поиск

В Москве бывший автокомбинат "Почты России" продали за 3 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Автокомбинат АО "Почта России" в московском районе Ростокино рядом с метро "Ботанический сад" продали на торгах за 3,016 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Автокомбинат находится по адресу улица Докукина, дом 16. Победителем торгов стала компания "Эйр Левел".

Площадь лота составляет 31,7 тысячи кв.м. В его состав входят трансформаторная подстанция, очистные сооружения, котельная, проходная и караульное помещение.

Ранее объект выставляли на торги в конце 2024 года с начальной ценой в 3,95 млрд рублей.

Почта России РАД Ростокино Москва Эйр Левел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Москве достигла рекордных значений

Температура в Москве достигла рекордных значений

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Похолодание до плюс 13 ожидается в Москве на следующей неделе

Три человека пострадали при опрокидывании скорой на Кутузовском проспекте

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов
Военная операция на Украине

Уничтожено два летевших на Москву украинских БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });