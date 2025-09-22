В Москве бывший автокомбинат "Почты России" продали за 3 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Автокомбинат АО "Почта России" в московском районе Ростокино рядом с метро "Ботанический сад" продали на торгах за 3,016 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Автокомбинат находится по адресу улица Докукина, дом 16. Победителем торгов стала компания "Эйр Левел".

Площадь лота составляет 31,7 тысячи кв.м. В его состав входят трансформаторная подстанция, очистные сооружения, котельная, проходная и караульное помещение.

Ранее объект выставляли на торги в конце 2024 года с начальной ценой в 3,95 млрд рублей.