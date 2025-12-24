Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мороз до минус 15 градусов прогнозируется в Московском регионе в новогоднюю ночь, днём 1 января в Москве ожидается до минус 10 градусов, выпавший снег сохранится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последний день года и в первый день нового года один и тот же режим погоды: облачно, низкое давление, временами снег, температура минус 15 - минус 10 ночью, днем минус 10 - минус 7. Вполне морозная погода, но все-таки со снегом", - сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что прогноз предварительный и может быть скорректирован, его вероятность составляет 75-80%. Отвечая на вопрос о том, может ли прогноз измениться настолько сильно, что в Москве в новогоднюю ночь будет оттепель, Вильфанд ответил, что пока такой вероятности нет.

В последние выходные этого года в Москве начнется понижение температуры: в субботу ночью и днем - минус 6 - минус 1, облачно, небольшой снег; в воскресенье ночью и днём минус 9 - минус 4. 29 декабря в Москве ночью минус 11 - минус 6, днем минус 9 - минус 4, 30 декабря ночью минус 14 - минус 8, днем - минус 10 - минус 6.