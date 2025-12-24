Поиск

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мороз до минус 15 градусов прогнозируется в Московском регионе в новогоднюю ночь, днём 1 января в Москве ожидается до минус 10 градусов, выпавший снег сохранится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последний день года и в первый день нового года один и тот же режим погоды: облачно, низкое давление, временами снег, температура минус 15 - минус 10 ночью, днем минус 10 - минус 7. Вполне морозная погода, но все-таки со снегом", - сказал Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что прогноз предварительный и может быть скорректирован, его вероятность составляет 75-80%. Отвечая на вопрос о том, может ли прогноз измениться настолько сильно, что в Москве в новогоднюю ночь будет оттепель, Вильфанд ответил, что пока такой вероятности нет.

В последние выходные этого года в Москве начнется понижение температуры: в субботу ночью и днем - минус 6 - минус 1, облачно, небольшой снег; в воскресенье ночью и днём минус 9 - минус 4. 29 декабря в Москве ночью минус 11 - минус 6, днем минус 9 - минус 4, 30 декабря ночью минус 14 - минус 8, днем - минус 10 - минус 6.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

 Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

МЧС Москвы предупредило о метели в ночь на пятницу

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

 В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

 "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

 Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

Движение на ряде дорог Москвы восстановлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });