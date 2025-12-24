МЧС Москвы предупредило о метели в ночь на пятницу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в ночь с 25 на 26 декабря и утром в пятницу ожидается снег и метель, а также сильные порывы западного и северо-западного ветра, сообщили в столичном управлении МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

При порывах скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Также возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о погодных качелях в столичном регионе на этой неделе. После нынешних морозов уже со среды должно начаться по тепление, в пятницу воздух может прогреться до плюс 2, но в выходные вновь похолодает, а в воскресенье будет не теплее минус четырех. Выпавший снег, по прогнозу, должен сохраниться до новогодней ночи.