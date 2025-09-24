Поиск

Капремонт завершается в доме 1917 года постройки в Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты завершают капитальный ремонт дома 1917 года постройки в центре Москвы, сообщили в пресс-службе фонда капремонта (ФКР).

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершается обновление дома, расположенного по адресу: 1-й Щемиловский переулок, дом №4, строение 2", - говорится в сообщении.

Рабочие восстановили фасад, крышу, подъезды. Сейчас специалисты завершают ремонт входных групп, обновляют цоколь и меняют водосточные трубы.

Трехэтажный жилой дом построили в 1917 году по индивидуальному проекту.

Москва
