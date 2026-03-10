Водителей в Москве призвали не торопиться с заменой зимних шин на летние

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит мотоциклистов пока не выезжать на дороги из-за неустойчивой плюсовой температуры в Москве, водителей просит не менять зимнюю резину на летнюю.

"Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов - не торопиться менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще не устойчива: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать температуру ниже 0°C. Есть риски гололедицы", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОДД во вторник.

В ЦОДД рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5-6°C. Это поможет избежать аварий на дороге.

"Специалисты ЦОДД и Ситуационный центр следят за обстановкой на столичных дорогах. При благоприятных условиях для смены резины водители будут проинформированы", - отмечается в сообщении.