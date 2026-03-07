Поиск

Автомобиль врезался в двери выхода станции "Пражская" московского метро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль въехал в двери выхода № 9 станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, никто не пострадал, выход временно закрыт, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Станция Пражская работает штатно. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Ранее легковой автомобиль допустил столкновение с дверями выхода № 9. Пассажиров в момент инцидента у дверей не было", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса в субботу.

Выход №9 временно закрыт. Для входа и выхода можно пользоваться соседними лестницами (выходы № 10-12), отмечается в сообщении.

Москва Московский метрополитен Пражская
