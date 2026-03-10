Апрельская погода установится в Москве на этой неделе

Поиск

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Температура в Москве на этой неделе будет превышать норму на шесть и более градусов, что больше соответствует температурному режиму начала апреля, воздух днем будет прогреваться до плюс 10 градусов и выше, сообщили в Гидрометцентре России.

"Атлантический циклон, проходя по северу европейской территории с осадками, приносит в Москву и область весеннее потепление (...) Погода ближайших дней будет больше похожа на начало апреля, температура будет превышать норму на 6 градусов и более. В отдельные дни температура может приблизиться к рекордно высоким температурным показателям для этого времени", - заявили в Гидрометцентре.

11 марта прогнозируется переменная облачность и без осадков, ночью температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем воздух прогреется в Москве до плюс 9 - плюс 11, по области от плюс 7 - плюс 12 градусов.

12 марта будет более облачная погода, ночью местами могут пройти небольшие осадки, температура в Москве 0 - плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3. Днем осадков не ожидается, термометры покажут в Москве плюс 8 - плюс 10, по области плюс 6 - плюс 11. Рекордная для этого дня температура в Москве отмечалась в 2025 году, тогда воздух прогрелся до плюс 11.

С 13 по 15 марта, как уточнили в Гидрометцентре, погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием гребня антициклона с востока. Прогнозируется однородный режим погоды - переменная облачность, без осадков, ночная температура около 0, днем плюс 6 - плюс 11 градусов. Для 13 марта рекорд температуры был установлен в 2002 году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 11,5 градусов.

