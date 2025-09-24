В Москве сироты смогут бесплатно учиться по программам бакалавриата и специалитета

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москве расширят меры поддержки московских детей-сирот, теперь они могут обучаться в вузах столицы за счет городского бюджета, а также будут получать ежемесячные выплаты на содержание до окончания школы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Мосгордума приняла поправки в региональный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

По словам Шапошникова, в новой редакции закона закрепляется право детей-сирот, лиц из числа детей-сирот на обучение в государственных вузах столицы по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты за счет бюджета Москвы.

Помимо этого, вводятся дополнительные гарантии для детей-сирот, обучающихся за счет средств столичного бюджета по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, и детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на очной форме по программам переподготовки.

"Законом устанавливаются ежемесячные выплаты на содержание в рамках полного государственного обеспечения до завершения обучения по программам общего образования. Также предусматривается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в течение всего периода обучения", - пояснил он.

Председатель Мосгордумы добавил, что выпускники образовательных учреждений будут однократно обеспечиваться одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или по желанию денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием.

Дети-сироты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам переподготовки, будут получать в течение всего периода обучения ежемесячное пособие, а также пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Данные гарантии сохраняются для указанных лиц, достигших возраста 23 лет, если они были приняты на обучение по программам переподготовки до достижения ими возраста 23 лет, отметил Шапошников.

Кроме того, в числе мер поддержки детей-сирот: бесплатное питание и проживание на период пребывания в образовательных организациях в каникулярное время, выходные и праздничные дни, обеспечение бесплатно лекарственными препаратами по рецептам врачей, а также освобождение от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на время обучения.

Дети-сироты также получат право на бесплатный проезд в московском наземном городском пассажирском транспорте общего пользования, метрополитене и железнодорожном транспорте пригородного сообщения с использованием социальных карт, а также право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства, расположенному за пределами Москвы, и обратно к месту обучения.

Как сообщил председатель Мосгордумы, детям-сиротам, состоящим в браке с такими же лицами и имеющим детей, предоставят до окончания обучения ежемесячную компенсационную выплату на содержание детей в порядке и размере, которые устанавливаются правительством Москвы, дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы.