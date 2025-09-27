Внешнюю сторону Садового кольца и ряд других улиц закроют 27 сентября из-за мотофестиваля

Будет закрыт подъезд к Курскому вокзалу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на ряде улиц 27 и 28 сентября временно перекроют движение в связи с проведением Московского мотофестиваля, посвященного закрытию сезона, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"27 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля временно будет закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца. Для поездок в центр используйте метро", - говорится в сообщении.

Так, 27 сентября с 11:40 временно закроют движение на улицах Косыгина (в сторону Воробьевского шоссе), Большая Дорогомиловская и Смоленская, на Воробьевском шоссе и Бережковской набережной. Будет ограничено движение автомобилей на внешней стороне Садового кольца, Бородинском мосту и съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

Помимо этого, движение будет перекрыто до 07:00 28 сентября на Университетской площади в сторону Университетского проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта, а также 27 сентября с 08:00 до 12:00 по первой крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади.

Кроме того, не будет движения 27 сентября с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до д. 28, стр. 22 по улице Косыгина и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина и 27 сентября с 12:30 до 15:00 на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от д. 28, стр. 22 до Мичуринского проспекта.

Движение также будет закрыто до 23:59 28 сентября в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Не будет движения 27 сентября с 08:00 до 23:59 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина).

В дептрансе также предупредили, что до 23:59 28 сентября запрещена парковка в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, с 00:01 26 сентября до окончания мероприятия - на Бережковской набережной от улицы Потылиха до Бородинского моста.

На некоторых других участках ограничений будет также запрещена парковка.

В дептрансе отметили, что подъезд к ряду объектов Москвы в районе Садового кольца будет временно перекрыт 27 сентября из-за мотофестиваля.

В частности, нельзя будет подъехать к Центральному парку культуры и отдыха имени Максима Горького со стороны улицы Крымский вал, Курскому вокзалу, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая, ТЦ "Атриум", ТЦ "Смоленский Пассаж" со стороны Смоленской площади и ТРЦ "Павелецкая Плаза".

Кроме того, в субботу, 27 сентября, примерно с 11:00 до 13:00 не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и Московским центральным диаметром "Площадь трёх вокзалов". В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам. Вместо трамваев будут работать автобусы 913 - они поедут от третьего Павелецкого проезда без заезда к метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая" через остров Балчуг и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды". 27-28 сентября будут изменены маршруты городского наземного транспорта в центре и на набережных Москвы-реки.

Тринадцатый Московский мотофестиваль пройдет 27 сентября на Воробьевых горах, тысячи мотоциклистов отметят завершение мотосезона-2025.