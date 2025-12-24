В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. Ранее сообщалось о двоих пострадавших сотрудниках полиции.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.

"Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", -сказано в сообщении.

Случившееся расследуется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК, они допросят свидетелей и изучат записи с видеокамер. По делу будут назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства.

Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.

В столичном управлении МВД пообещали помочь семьям погибших.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.

Климанову было 24 года, он пришел на службу в управление в октябре 2023 года. Горбунову было 25 лет, он работал в правоохранительных органах с февраля 2022 года, у него остались жена и девятимесячная дочь.