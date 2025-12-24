Поиск

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. Ранее сообщалось о двоих пострадавших сотрудниках полиции.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.

"Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", -сказано в сообщении.

Случившееся расследуется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК, они допросят свидетелей и изучат записи с видеокамер. По делу будут назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства.

Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.

В столичном управлении МВД пообещали помочь семьям погибших.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по г. Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.

Климанову было 24 года, он пришел на службу в управление в октябре 2023 года. Горбунову было 25 лет, он работал в правоохранительных органах с февраля 2022 года, у него остались жена и девятимесячная дочь.

ДПС СКР Москва Елецкая улица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

 Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

В МИД РФ заявили о необходимости возобновления авиасообщения с США

Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года

Что произошло за день: вторник, 23 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });