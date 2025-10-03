Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Ибрагима Сулейманова до 2 декабря по делу о заказном убийстве, сообщили в пятницу в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича на срок до 2 декабря", - сообщили в суде.

Сулейманову вменяют ст. 105 УК РФ "Убийство".

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Сулейманов был задержан накануне.

Следствие вменяет предпринимателю убийство, совершенное несколько лет назад по его заказу.

"Обличающие Сулейманова показания дал один из посредников в том убийстве. Сейчас он отбывает длительный срок наказания за другое преступление", - сказал собеседник агентства.

Суд также арестовал на два месяца другого фигуранта этого дела - Мухамеда Дарбишева. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "Ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).