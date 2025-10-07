Туман ожидается в Москве до утра среды

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Во вторник вечером и до утра среды в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 - 700 м, сообщает столичное управление МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19 часов 07 октября до 10 часов 08 октября местами на территории г. Москвы ожидается туман с ухудшением видимости 200 - 700 м", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.