Москва планирует концессию по строительству платной трассы от Новой Риги до обхода Одинцово за 77,5 млрд руб.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Москва планирует заключение концессии на строительство платной автотрассы от Новорижского шоссе до Северного обхода Одинцово протяженностью 18,6 км, говорится в проекте концессионного соглашения, опубликованного на портале ГИС "Торги".

Предварительная сметная стоимость объекта - 77,5 млрд руб. Она может быть уточнена по итогам экспертизы. Дорогу планируется построить за четыре года. Предполагается, что расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/м. Cреднесуточная интенсивность движения в первый год эксплуатации планируется на уровне 23 тыс. машин. На объекте будут расположены несколько искусственных сооружений, в том числе эстакада через трассу М-9, мост через Москву-реку и другие.

Как сообщили газете "Коммерсантъ" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, инвестором в концессионном проекте строительства автотрассы может выступить специальная проектная компания, созданная АО "МИСК" и ЗАО "Лидер", которая уже подготовила предложение частной концессионной инициативы. Концессионное соглашение может быть заключено сроком на 49 лет.

Газета отмечает, что если проект реализуют, то он станет пятой по счету платной трассой в столице с учетом уже существующих - Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона - и строящихся.

Мэр Москвы Сергей Собянин в июле 2024 года анонсировал проекты трех новых платных дорог. Трассу от Ленинградского шоссе до Третьего Магистрального проезда строит ООО "Дороги Москвы - Магистральная" (соучредителем компании является ООО "ГПБ-Инфраструктурный холдинг", дочерняя структура Газпромбанка). Дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта строит ООО "Столичная Магистраль Юг" (дочерняя структура "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"). Существовал также проект платной дороги от улицы Свободы до Живописной улицы, но от него отказались.


