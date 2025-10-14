Движение на фиолетовой ветке метро в Москве прерывалось из-за человека на пути

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов фиолетовой ветки столичного метро было приостановлено на юго-восточном участке из-за падения пассажира на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе заявили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.