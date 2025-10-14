Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении на Третьем транспортном кольце во вторник вечером.

"По данным ЦОДД, движение оценивается в 7 баллов. Интенсивное движение сейчас в основном на ТТК: на внутренней стороне от Хорошевской эстакады до Новорижской эстакады; на внешней стороне от Лужнецкой эстакады до Волгоградского проспекта; на внутренней стороне от Автозаводской улицы до Кутузовского тоннеля", - сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

На движение влияют снижение скорости автомобилей из-за неблагоприятной погоды, дорожные работы и мелкие ДТП.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в восемь баллов.