Более 1,6 тыс. компаний примут участие в выставке InterCHARM 2025 в Москве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 1,6 тыс. компаний из России и других стран примут участие в 32-й международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2025 с 15 по 18 октября в международном выставочном центре (МВЦ) "Крокус Экспо" в Москве.

"С 15 по 18 октября в МВЦ "Крокус Экспо" соберутся более 1,6 тыс. компаний из России и более 20 стран мира, чтобы представить ключевые новинки отрасли: от сырья и упаковки до умных технологий и готовых брендов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте выставки.

Как сообщили организаторы выставки, 24,7% экспозиции будут посвящены сырью и ингредиентам, более 56% - контрактному производству и готовым брендам, 25,8% - современной упаковке, 21,2% - оборудованию.

Эксклюзивные линейки, оборудование и решения для контрактного производства покажут более 500 иностранных компаний из Китая, Республики Корея, Турции, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Франции, Узбекистана, Пакистана, Саудовской Аравии, КНДР, Бразилии, США, Японии, Индонезии, Сербии, Катара и других стран. Больше всего на выставке представлены компании из Китая - 485, Кореи - 84 и Турции - 57.

Так, Индия привезёт масла, активы и аюрведические компоненты, Корея продемонстрирует сенсорные инновации, упаковку нового поколения и косметические бренды, которые еще не представлены в России. Китай представит не только ингредиенты, флаконы, но и оборудование, контрактные мощности, Ближний Восток - нишевую парфюмерию.

InterCHARM также соберет на одной площадке 681 российскую компанию из более чем 15 городов. К примеру, Архангельская область привезёт беломорские бурые водоросли, Алтай представит школу фитокосметики, Республика Крым - спа-продукты на основе грязи Саакского озера. Калининград покажет косметику и парфюмерию с янтарными экстрактами, Владивосток - морские биоактивы нового поколения.

В числе участников такие российские компании, как Гельтек, The ACT, Icon Skin, MyMuse, Manly PRO, COSMOMEDICA, Сима-Ленд, PurPur Beauty, КАМАЛИ и другие. Многие из них анонсируют новые линейки и расширение мощностей.

В рамках деловой программы пройдут 145 мероприятий: конференции "Косметика в России", "Как создать beauty-brand" "Натуральная косметика", а также конференции по эстетической косметологии, по бытовой химии Евразии, профильные отраслевые семинары и другие.

Флагманская конференция "Косметика в России" станет главной аналитической площадкой. Здесь прозвучат ключевые цифры по рынку, прогнозы до 2030 года, разбор регуляторных барьеров и возможностей экспорта.

17-18 октября 2025 года в рамках InterCHARM состоится Финал ХXXI чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, брейдингу и VI чемпионат России среди учебных заведений.

На сцене главного открытого подиума HairCHARM пройдут гала показы и мастер-классы ведущих российских стилистов.

В 2025 году InterCHARM ожидает 80 тыс. посетителей - профессионалов отрасли из всех регионов России. Среди них - производители, ритейлеры, владельцы брендов, дистрибуторы, а также представители салонной индустрии, уточнили организаторы.

Выставка InterCHARM проходит при поддержке и участии Минпромторга РФ, АНО Национальные приоритеты, Российской парфюмерно-косметической ассоциации, Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, Российского отраслевого союза производителей и предпринимателей, Союза производителей органической натуральной и экокосметики, Союза парикмахеров и косметологов России.

В настоящее время доля российской косметики в РФ превысила 40% всего рынка, а рост локального производства в 2024 году составил 3,5%. Объём косметического и парфюмерного рынка достиг 1,1 трлн руб., и каждая вторая новая марка, которая появляется на полках магазинов и маркетплейсов, - это марка российского происхождения. По данным исследований, 68% покупателей уверены в качестве отечественных брендов, сообщили организаторы.