Два ребенка пострадали в результате аварии на СВХ в Москве

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Два ребенка пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на СВХ в районе МЦК Измайлово, сообщает столичная прокуратура.

"На СВХ (в районе МЦК Измайлово) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадавшим, в том числе двум детям 9 и 12 лет, оказывается медицинская помощь. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии", - говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.