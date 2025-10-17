Поиск

В Москве три месяца будут закрывать платный проспект Багратиона в выходные ночью

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Платную внутригородскую магистраль - Проспект Багратиона - будут перекрывать в Москве в ночное время по выходным в октябре, ноябре и декабре из-за проведения работ, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"18, 19 и 25 октября в период с 00:01 до 05:00 будут закрыты для проезда проспект Багратиона, а также съезды на проспект с Третьего транспортного кольца, МКАД, улицы Кубинки, Рублёвского шоссе, Кутузовского проспекта, Проектируемого проспекта № 1033, Шелепихинской набережной", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Кроме того, движение на проспекте Багратиона с 00:01 до 05:00 будет закрыто 2, 8, 9, 15, 22, 29, 30 ноября, а также 6, 7, 13, 14, 20, 21 декабря.

В эти же периоды на участке Проектируемого проезда № 1033 будет недоступна для движения одна полоса, добавили в дептрансе.

"Это связано с проведением работ", - пояснили в департаменте.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

Туман ожидается в Москве до утра среды

Туман ожидается в Москве до утра среды
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });