В Москве три месяца будут закрывать платный проспект Багратиона в выходные ночью

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Платную внутригородскую магистраль - Проспект Багратиона - будут перекрывать в Москве в ночное время по выходным в октябре, ноябре и декабре из-за проведения работ, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"18, 19 и 25 октября в период с 00:01 до 05:00 будут закрыты для проезда проспект Багратиона, а также съезды на проспект с Третьего транспортного кольца, МКАД, улицы Кубинки, Рублёвского шоссе, Кутузовского проспекта, Проектируемого проспекта № 1033, Шелепихинской набережной", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Кроме того, движение на проспекте Багратиона с 00:01 до 05:00 будет закрыто 2, 8, 9, 15, 22, 29, 30 ноября, а также 6, 7, 13, 14, 20, 21 декабря.

В эти же периоды на участке Проектируемого проезда № 1033 будет недоступна для движения одна полоса, добавили в дептрансе.

"Это связано с проведением работ", - пояснили в департаменте.