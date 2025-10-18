Три человека погибли в ДТП в районе Серпухова

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами массовой аварии на 99-м километре трассы М-2 "Крым" в районе Серпухова, сообщило в субботу ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, двое детей получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.