Кибермошенники в 80% случаев связываются с москвичами из-за границы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Большинство совершаемых кибермошенничеств против жителей Москвы совершается из-за рубежа, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) столичного управления МВД России Антон Кононенко.

"Большая часть киберпреступлений, а именно 70-80%, совершается лицами, которые находятся за пределами России. Это не обязательно Украина, как привыкли думать. Это может быть любое государство, даже дружественное нам", - сказал Кононенко в интервью "Интерфаксу". - Звонки совершаются и с территории Украины, и с территории Прибалтики. "Бывает, что преступления совершаются и, к сожалению, с территории Казахстана и дружественной нам Беларуси".

Кононенко отметил, что мошенники нередко используют закрытые мессенджеры и сервисы VPN, чтобы "сокрыть себя".

"На деле "анонимность" через VPN - это больше убеждение для злодеев. Любой сервис связан с каким-либо хостингом, и мы можем получить информацию об использующем его гражданине, если есть взаимодействие с компанией-владельцем хостинга или с государством, в котором он зарегистрирован", - сказал руководитель управления.

При этом скрыть сами факты мошенничества тоже невозможно, так как звонки и вывод средств "фиксируются и остаются в памяти серверов, транзакций операторов связи и банков", что позволяет деанонимизировать преступника, резюмировал Кононенко.

Полный текст интервью Кононенко будет опубликован на сайте "Интерфакса".