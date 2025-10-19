Поиск

Кибермошенники в 80% случаев связываются с москвичами из-за границы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Большинство совершаемых кибермошенничеств против жителей Москвы совершается из-за рубежа, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) столичного управления МВД России Антон Кононенко.

"Большая часть киберпреступлений, а именно 70-80%, совершается лицами, которые находятся за пределами России. Это не обязательно Украина, как привыкли думать. Это может быть любое государство, даже дружественное нам", - сказал Кононенко в интервью "Интерфаксу". - Звонки совершаются и с территории Украины, и с территории Прибалтики. "Бывает, что преступления совершаются и, к сожалению, с территории Казахстана и дружественной нам Беларуси".

Кононенко отметил, что мошенники нередко используют закрытые мессенджеры и сервисы VPN, чтобы "сокрыть себя".

"На деле "анонимность" через VPN - это больше убеждение для злодеев. Любой сервис связан с каким-либо хостингом, и мы можем получить информацию об использующем его гражданине, если есть взаимодействие с компанией-владельцем хостинга или с государством, в котором он зарегистрирован", - сказал руководитель управления.

При этом скрыть сами факты мошенничества тоже невозможно, так как звонки и вывод средств "фиксируются и остаются в памяти серверов, транзакций операторов связи и банков", что позволяет деанонимизировать преступника, резюмировал Кононенко.

Полный текст интервью Кононенко будет опубликован на сайте "Интерфакса".

Москва МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики спрогнозировали теплую погоду во второй половине будущей недели в Москве

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7388 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });