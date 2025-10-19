Поиск

Рекордной суммой ущерба от кибермошенничества в Москве стали 450 млн руб.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рекорд по сумме причиненного ущерба жителю столицы от действий киберпреступников поставлен в 2025 году и равен 450 млн рублей, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

"Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве - 450 млн рублей. Этот рекорд по ущербу поставлен весной текущего года", - сказал Кононенко в интервью "Интерфаксу".

Начальник УБК Москвы отметил, что в настоящее время преступления "стали совершаться за миллион рублей и выше, мелких сумм уже практически нет".

"На протяжении последних трех лет мы фиксируем увеличение сумм ущерба от преступлений. Если раньше мы расследовали преступления с ущербом 15, 20 и 50 тыс. рублей, то сейчас практически все преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких - их порядка 80%. Для понимания, "тяжкие" начинаются от суммы в 250 тыс. рублей", - заявил Кононенко.

Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакса".

