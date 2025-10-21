Туман ожидается в Москве в ночь на среду

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 22 октября прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 м, сообщает столичное управление МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами на территории Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - говорится в сообщении.

Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.