Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами ввиду временных ограничений на использование воздушного пространства.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавил он.