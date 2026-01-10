Поиск

Температуру в батареях в Москве повысят из-за похолодания

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Температуру в системе отопления в столице повысят из-за резкого похолодания до минус 22 градусов мороза, которое ожидается в городе с будущей среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах - до минус 22 градусов. В связи с этим работа систем обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов и подачи тепла плавно меняется. Созданы аварийные бригады энергетиков, аварийные службы столицы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации", - цитируется Бирюков в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой воздуха за окном, а задания на изменение выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

