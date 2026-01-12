Поиск

В Таганроге и Ростова-на-Дону больше 80 домов остались без тепла

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Таганроге несколько десятков домов лишились отопления из-за дефекта трубопровода, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"В связи с устранением дефекта трубопровода по улице Толбухина временно остановлено теплоснабжение 31 жилого дома на улице Дзержинского, шести домов на улице Тольятти, пяти домов на улице Толбухина, трех домов на улице Морозова, а также одного дома на улице Зои Космодемьянской", - написала она в Telegram.

Восстановить теплоснабжение планируется до 19:00 по московскому времени.

Пшеничная также проинформировала, что в Октябрьском районе Ростове-на-Дону без отопления из-за дефекта на теплотрассе остались порядка четырех десятков домов.

"В связи с устранением дефекта теплотрассы на ул. Дебальцевской временно остановлено теплоснабжение 39 жилых домов (...) Ориентировочное время завершения ремонтных работ - до 20:00 12 января", - написала министр.

