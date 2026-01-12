Поиск

Во Владивостоке снегопад 10-11 января стал одним из самых сильных за 20 лет

В городе ввели свободное посещение школ и детских садов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Снегопад, который прошел во Владивостоке 10-11 января, принес месячную норму осадков и стал одним из самых сильных за последние годы, сообщил Примгидромет.

"За время снегопада в городе выпало 12 мм осадков, что соответствует январской месячной норме. Такой объем осадков для краевой столицы в январе - явление нечастое. Как правило, в январе во Владивостоке наблюдаются небольшие снегопады, а более интенсивные (7-9 мм за 12 часов) происходят раз в 5-6 лет", - говорится в сообщении.

В январе 2006 года в городе за сутки выпало 15 мм осадков.

В понедельник во Владивостоке продолжают убирать снег, введено свободное посещение школ и детских садов.

Местные жители в соцсетях жалуются на трудности в работе общественного транспорта, сложности с расчисткой дорог и тротуаров.

Мэр города Константин Шестаков через пресс-службу правительства Приморского края предупредил, что для полной очистки дорог потребуется трое суток, а уборка тротуаров займет до пяти дней.

По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером во Владивостоке снова ожидается снегопад.

Примгидромет Константин Шестаков Владивосток Приморский край
