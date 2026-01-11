Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем телеграм-канале призывает водителей воздержаться от поездок на личных автомобилях в связи с новой волной снежного циклона, которая ожидается в регионе в воскресенье вечером.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, которые приводит пресс-служба, в первый рабочий день года из-за снегопада и метели видимость на дорогах области снизится до минимума, возможны заносы и гололедица, ожидаются сильные пробки и высокий риск ДТП.

"Дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд на региональных дорогах", - добавил Сибатулин.

В Минтрансе Московской области отметили, что прошедший на неделе снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.

Ранее, 9 января, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что коммунальные службы региона были переведены на круглосуточный режим работы из-за сильной метели.