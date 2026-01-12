Один человек погиб при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме на севере Москвы на площади 45 кв.м, один человек погиб, девять спасены, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в понедельник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Петрозаводская, д. 5. В квартире и на балконе жилого здания происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади 45 кв.м. Пожар полностью потушен. Один человек погиб, еще девять, в том числе три ребенка, были спасены", - говорится в сообщении.